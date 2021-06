Web-Special "Pharmacrime" Förderpreis für Patricius Mayer

Der Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik wird jedes Jahr von einer unabhängigen Fach-Jury (u.a. Heike Göbel, Frankfurter Allgemeine Zeitung; Dr. Isabel Mühlfenzl, ehemals Leiterin der Wirtschaftsredaktion des BR-Fernsehens; Dr. Dorothea Siems, Welt; Nikolaus Piper, Süddeutsche Zeitung) vergeben.



Geehrt wurden in diesem Jahr Zanny Minton Beddoes, Chefredakteurin der Zeitschrift "The Economist" sowie Dr. Peter Rásonyi, Leiter der Auslandsredaktion der Neuen Zürcher Zeitung. In der Kategorie Förderpreis gingen die Auszeichnungen neben Patricius Mayer (BR) an Daniel Sprenger (NDR) sowie an Christian Wermke (Handelsblatt).