Medienpreis Auszeichnung für Lisa Hinders "Maikäfer, flieg"-Serie

"Aus fotografischer Sicht ging es mir darum, einen emotionalen Zugang zum Thema 'Film in Südtirol' zu schaffen. Meine Absicht war es, die Atmosphäre einzufangen, die sich ergibt, wenn das Wien der Nachkriegszeit bei 40 Grad im Schatten in einem Garten mitten in Südtirol wieder zum Leben erweckt wird. Die Fotos sind eine stille Beobachtung der Stimmung am Set. Ich habe Wert auf die Momente zwischen den Szenen gelegt – jene Momente, in denen Wirklichkeit und Kunstwelt miteinander verschmelzen. Der Blick wird auf die Details gelenkt, die kleinen Brüche, an denen man erkennt, dass das, was man sieht, nicht 'echt' ist. Allem Stress am Filmset zum Trotz gibt es die Augenblicke, in denen alles stillzustehen scheint. Diese Essenz wollte ich mit meinen Fotos herausfiltern und dem Betrachter nahebringen."



Die komplette Bilderserie "Maikäfer, flieg!" unter lisahinder.de