Zacharias-Preis Auszeichnung für "Das Brot der Bayern!"

Im Frühjahr dieses Jahres, vom 3. bis 14. Mai, stand das Heimatmagazin "Wir in Bayern" zwei Wochen lang ganz im Zeichen des Programmprojekts "Das Brot der Bayern!". Für das herausragende PR- und Marketingkonzept von "Das Brot der Bayern!" wurde der Bayerische Rundfunk an der Seite des Landes-Innungsverbands für das bayerische Bäckerhandwerk mit dem Kommunikationspreis "Zacharias" ausgezeichnet. Der Preis wurde am 30. September in der Elbphilharmonie in Hamburg von der Zacharias-Jury verliehen.

Von: Claudia Hambeck, Abt. Marketing