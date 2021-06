"Kinder des Fechters" BR-Koproduktion für Golden Globe nominiert

Der junge Mann Endel (Märt Avandi) kommt am Bahnhof einer Kleinstadt an. Um dem KGB zu entgehen, ist er aus Leningrad in die estnische Provinz geflohen. Es ist das Jahr 1952, Josef Stalin ist an der Macht. Als Sportlehrer unterrichtet Endel fortan die meist vaterlosen Kinder. Krieg und Gulag haben auch hier ihre Spuren hinterlassen. Gegen den Widerstand des Schuldirektors bringt Endel den Kindern das Fechten bei. Es ist seine große Leidenschaft und es wird auch die große Leidenschaft der Kinder werden. Plötzlich haben sie jemanden, der sich ihrer annimmt. Endel wird zu einem anderen Menschen. Was er anfangs als das Ende all seiner Hoffnungen empfunden hat, entwickelt sich zu einem unerwarteten und erfüllten Leben. Als die Kinder ihn bitten, an einem großen Fecht-Wettbewerb in Leningrad teilzunehmen, muss er sich entscheiden. Soll er riskieren, in die Fänge des KGB zu geraten, oder die Kinder enttäuschen?