Journalistenpreis "Wildtier und Umwelt" radioWissen gewinnt mit Wildkatze

"Scheu, leise‚ schwimmt sie förmlich über den Waldboden – zu sehen ist sie kaum. Doch Autor Pauli gelingt es, den Zuhörer in die Welt der Wildkatze zu entführen und deren Geschichte spannend zu erzählen. (…) Von der Herkunft bis zur Beinahe-Ausrottung erzählen Experten wissenswerte Fakten über die 'Gallionsfigur der Waldvernetzung'. Marko Pauli erschafft in allem ein präzises, liebevolles Porträt eines einzigartigen Wildtieres."

Der Preis des Deutschen Jagdverbands

Der Beitrag

Das radioWissen-Feature lief am 13. Juli 2018 auf Bayern 2 und erzählt in knapp 22 Minuten die Geschichte der Europäischen Wildkatze. Lange Zeit galt sie als ausgerottet, doch inzwischen ist sie dank intensiver Schutzmaßnahmen in manchen Teilen Deutschlands wieder auf dem Vormarsch. Ein scheues, ein wildes und unzähmbares Tier – was sie von der uns allen bekannten und sehr ähnlichen Hauskatze unterscheidet. Wildkatzen leben seit rund 300.000 Jahren in unseren Wäldern, die Hauskatze kam erst vor etwa 2.000 Jahren zu uns.