Bristol Science Film Festival BR-Webserie "Homo Digitalis" ausgezeichnet

Werden wir irgendwann virtuelle Freunde haben? Digitalen Sex besser finden als echten? Einen Chip in unser Gehirn implantieren? In sieben Folgen beschäftigt sich Homo Digitalis mit der Zukunft des Menschen. Im Zentrum steht dabei eine siebenteilige Webserie.

Moderatorin Helen Fares begibt sich darin auf eine Reise durch die Technologien der Zukunft. Sie trifft virtuelle Freunde und hackt ihre eigene DNA. In der ausgezeichneten Folge "Ein Upgrade für dein Gehirn" lässt sie sogar eine Drohne nur mit ihren Gedanken steigen.

Gelobt wurde in Bristol die einzigartige Bildsprache, angereichert durch Archivmaterial aus verschiedenen Jahrzehnten plus informative und zugleich unterhaltsame Geschichten und Gespräche mit Experten in den USA, Japan und Großbritannien.