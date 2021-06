Deutscher Hörbuchpreis 2018 BR gewinnt in zwei Kategorien

Valery Tscheplanowa, die Schauspielerin mit der geheimnisvollen Stimme, die einen sofort wie magisch in ihren Bann zieht, hat die Erzählung "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war" als Hörbuch für den Audio Media Verlag gelesen, eine Koproduktion mit Bayern 2. Die redaktionelle Betreuung und Regie lag bei BR-Redakteurin Cornelia Zetzsche. Für ihre Interpetation der Rolle der Nelli wurde Valery Tscheplanowa jetzt in der Kategorie "Beste Interpretin" mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2018 ausgezeichnet.

"Wer die Theaterschauspielerin Valery Tscheplanowa jemals auf der Bühne erleben durfte, weiß, warum die Wahl als Beste Interpretin auf sie gefallen ist. Spielen ist für sie immer und ganz besonders auch: sprechen. Mit verzaubernder Stimme sagt sie alles, was zu sagen ist. Dabei bleibt sie dem Text in all seiner Vagheit treu, vermag ihn aber dennoch mit feinen und leisen Beobachtungen zu durchsetzen. Intensiv wie ein Kammerspiel."

1980 im russischen Kasan geboren, kam mit acht Jahren nach Deutschland und lebte vorwiegend in Kiel. Mit 17 ging sie nach Dresden, um Tanz an der Palucca-Schule zu studieren. An der Berliner Ernst-Busch-Hochschule für Schauspielkunst belegte sie 1999 das Fach Puppenspiel und wechselte nach drei Semestern zur Schauspielausbildung, die sie im Jahr 2005 abschloss. Bereits als Studentin stand sie auf der Bühne des Deutschen Theater in Berlin, wo sie bis Sommer 2009 festes Ensemblemitglied war. Als Theaterdarstellerin kennt sie auch die Bühnen vom Schauspiel Frankfurt, Residenztheater München und von der Volksbühne Berlin. Dort arbeitete sie unter anderem mit Dimiter Gotscheff, Jürgen Gosch, Frank Castorf, Michael Thalheimer, René Pollesch, Andreas Kriegenburg und Hans Neuenfels. Valery Tscheplanowa wurde bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2014 mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis, 2015 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis und 2017 mit dem Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste sowie als "Schauspielerin des Jahres" ("Theater heute").

Auszeichnung "Bestes Hörspiel" für BR-Koproduktion

1972 in Ulm geboren, ist Autor, Theater- und Hörspielregisseur. Er inszenierte unter anderem am Berliner Ensemble und am Stadttheater Istanbul. Seit 1999 arbeitet er überwiegend für den WDR als Hörspielmacher. Für seine Werke erhielt er unter anderem 2002 und 2011 den Prix Europa für "Top Hit leicht gemacht" und "Tacet", 2009 den Hörspielpreis der Kriegsblinden und 2012 den Deutschen Hörbuchpreis für "RUHE 1", 2010 den Robert Geisendörfer Preis für "Der Assistent" sowie 2013 den Deutschen Hörspielpreis der ARD für das Hörspiel "Der Kauf", das außerdem zum "Hörbuch des Jahres" der hr2-Hörbuchbestenliste gewählt wurde. Seit 2005 entwickelt Plamper Arbeiten im Stadtraum wie "Das Akustische Kleist Denkmal am Kleinen Wannsee" sowie Audioinstallationen wie zuletzt "Die Schlange im n.b.k." und "Future Dealers" im MQ Wien.

Über den Deutschen Hörbuchpreis

Der Deutsche Hörbuchpreis zeichnet seit 2003 die besten Hörbücher des Vorjahres aus, die in besonderer Weise die Stärken und Möglichkeiten des akustischen Mediums vorführen und damit beispielhaft wirken.



Die Kategorie Bestes Hörspiel zeichnet die herausragende Umsetzung fiktionaler Inhalte in bearbeiteter und dramatisierter Form aus. Bei der Umsetzung bestehender Buchvorlagen in Hörspiele ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, dass durch die Bearbeitung und Dramatisierung ein akustischer Mehrwert entsteht.



Der Deutsche Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie mit 3.333 Euro dotiert und wird am 6. März 2018 im WDR Funkhaus am Wallrafplatz verliehen. Wie in den Vorjahren eröffnet die Preisverleihung das internationale Literaturfest lit.COLOGNE.



Träger des Preises ist seit 2006 der "Verein Deutscher Hörbuchpreis". Ihm gehören aktuell neun Mitglieder an: der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das Nachrichtenmagazin FOCUS, der Hessische Rundfunk, die Lit.COLOGNE, der Norddeutsche Rundfunk, die NDR media GmbH, die Studio Hamburg Enterprises GmbH, der Westdeutsche Rundfunk und die WDR mediagroup.