Günter Grünwald rockt Social Media YouTube Creator Award für Grünwald Freitagscomedy

Von Anfang an wurde in der Redaktion "Grünwald Freitagscomedy" daran gearbeitet, die Fans auf allen Ausspielwegen gezielt zu erreichen. Mit Erfolg im BR Fernsehen, bei BAYERN 1, in BR und ARD Mediathek, bei Facebook und YouTube.

Unter der Prämisse "Content is King" gilt hier als oberste Devise: Hauptsache lustig! Verbal und optisch wird auch gerne mal kräftig hingelangt. Ob mit Sketchen, Solonummern oder selbstgedrehten Handyvideos: dank Günter Grünwalds hohem Bekanntheitsgrad, seinem unverwechselbaren Stil und dem klitzekleinen Hang zur Anarchie ist Aufmerksamkeit garantiert - und damit gute Quoten, Abos, Klicks und Likes.

Günters Kommentar zur 100.000

Das YouTube-Team

Kein erfolgreicher YouTube-Auftritt ohne die enge Zusammenarbeit zwischen einer kreativen Redaktion und einem starken Channel-Management: Anfang 2022 wurde im Grünwald-Kanal nicht nur das Community-Management ausgebaut, sondern auch mit der Produktion der immer wichtiger werdenden YouTube-Shorts begonnen.

Was sind Shorts? "Shorts" sind aus Fernsehbildern produzierte Kurzvideos mit einer maximalen Länge von 60 Sekunden. Mit dem vertikalen Seitenverhältnis 9:16 sind sie absolut Handy-kompatibel und erreichen durch den angesagten TikTok-Look komplett neue und vor allem auch sehr junge Zielgruppen.

YouTube Shorts: Grünwald im TikTok-Look

Zusätzlich zum "klassischen" YouTube-Video werden im Grünwald-Channel aus Fernsehbildern kurze, vertikale Videos im TikTok-Look produziert.

Schon nach kurzer Zeit waren diese Grünwald-Shorts so beliebt, dass sie mittlerweile über ein Drittel der Gesamt-Views ausmachen. Durch den additiven Traffic wurde die Zahl der Views und Abonnenten deutlich nach oben gedrückt – vor allem bei den jüngeren Zielgruppen, die bislang oft wenig mit dem BR zu tun hatten.

Short "Stapelknödel"

Ganz vorne dabei: Die unter 25-Jährigen

Besonders beliebt sind die Grünwald-Shorts bei der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen.

Vor allem bei jungen Frauen kam das Short "Brautkleid-Brauch aus Bayern" ausnehmend gut an: Von den knapp 600.000 Viewern sind über 60 Prozent weiblich, knapp ein Drittel davon ist unter 25 Jahre alt.

Short "Brautkleid-Brauch aus Bayern"

Grünwald in den YouTube-Trends

Immer wieder landen Videos der Grünwald Freitagscomedy auch in den oberen Plätzen der YouTube Deutschland Trends. Dort werden sie neben anderen angesagten Videos einer großen Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern vorgeschlagen, was dann oft Tausende neuer Viewer in den Channel der Grünwald Freitagscomedy spült.

In die Riege der Deutschland Trends (jeweils auf Platz 7) geschafft hat es dabei nicht nur Fußballprofi Thomas Müller als Gast bei "Joe Waschl", sondern last but not least der "Hausmeister Bamberger" mit seinen "Grüßen zum Valentinstag".

Thomas Müller und Hausmeister Bamberger – zwei Superstars auf Augenhöhe. In Social Media ist eben alles möglich.

"Thomas Müller zu Gast bei Joe Waschl"

Hausmeister Bamberger "Grüße zum Valentinstag"

Und was ist jetzt mit dem Preis?

Der darf gefeiert werden! Denn der YouTube Creator Award ist eine tolle Auszeichnung für alle, die im Team der Grünwald Freitagscomedy laufend an aktuellen Inhalten und ihrer Publizierung arbeiten – mit Mut zu Neuem, frischen Ideen, einer erfolgreichen Online-Strategie und natürlich ganz vorneweg: mit einem herausragenden "Kopf" wie Günter Grünwald!

… und was sagt eigentlich der dazu?

