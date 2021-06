Green Screen-Festival Auszeichnung für Karibik-Naturfilm

Die Preise für die besten Naturfilme wurden in diesem Jahr in 17 Kategorien verliehen. Der neue Festivalleiter Dirk Steffens, bekannt aus der ZDF-Reihe TerraX, vergab den Preis der Jugendjury für die Folge "Die Jäger" aus der fünfteiligen BR/Arte-Koproduktion "Die Karibik".

Abgestürzte Drohnen und El Niño

Das Team war mehr als 100 Drehtage in den entlegensten Winkeln der Karibik unterwegs: im Dschungel Mexikos genauso wie in einem Mini-U-Boot in mehr als 1.000 Meter Tiefe Aug in Aug mit dem bisher kaum gefilmten Sechskiemer-Hai. Der Dreh für die gesamte Reihe war alles andere als einfach. Mehrere ins Meer gestürzte Drohnen, Konfrontationen mit bewaffneten Drogenhändlern und korrupten Polizisten und vor allem das unberechenbare Wetterphänomen El Niño erschwerten die Produktion. Die Auswirkungen von El Niño auf das Klima veränderte sogar das Verhalten der Tiere. Mithilfe von extrem lichtempfindlichen "Starlight"-Kameras, die auch nachts noch farbige Bilder liefern, gelangen den Kameraleuten trotzdem Einblicke in noch nie gezeigte Welten.