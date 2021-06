German Design Award Special 2017 Corporate Design von BR Fernsehen ausgezeichnet

Preis für wegweisende Gestaltungstrends

Mit dem German Design Award prämiert werden innovative, wegweisende Gestaltungstrends und einzigartige, durch ihre Qualität herausragende Produkte und Kommunikationsdesignleistungen aus allen Bereichen des täglichen Lebens. Das Spektrum der Einreichungen ist breit und reicht von Architektur über Gebrauchsgegenstände bis hin zu Fernseh- oder Webdesign. Der Wettbewerb erfolgt in den Kategorien Excellent Product Design und Excellent Communications Design, in denen jeweils drei Auszeichnungen – Gold, Winner und Special Mention – vergeben werden.

Bei der Agentur BDA Creative, die das neue Corporate Design für BR Fernsehen gestaltet hat, und beim Team um den Design-Beauftragten Uwe Kassner, Leiter der Abteilung Design- und Kommunikationsmanagement im Programmbereich BR Fernsehen, ARD-alpha, 3sat, ist die Freude über die Auszeichnung mit einem German Design Award Special groß. In enger Zusammenarbeit haben sie für das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks im Zuge der Umbenennung in "BR Fernsehen" ein zukunftsweisendes Erscheinungsbild entwickelt. Seine Besonderheit besteht in seiner medienkonvergenten Ästhetik, die nicht nur on air funktioniert, sondern auch in der digitalen Welt.