Dr. Georg Schreiber-Medienpreis Auszeichnungen für den BR

Gleich doppelter Erfolg für den BR bei der Verleihung des Dr. Georg Schreiber-Medienpreises am Freitag, 2. Juni im BR-Funkhaus: Vanessa Lünenschloß und Wolfgang Kerler gewannen gemeinsam in der Kategorie Fernsehen, Katharina Hübel in der Kategorie Hörfunk. Die Auszeichnung wird einmal jährlich von der AOK Bayern verliehen.

Von: Carl Hermann Diekmann, Stellv. Leiter Wirtschaftsredaktion Fernsehen / Monika Dollinger, Redakteurin Notizbuch