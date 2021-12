Eyes & Ears Awards 2021 Drei Preise für den BR

Auch im zweiten Corona-Jahr wurden die Eyes & Ears Awards digital verliehen. Der Branchenverband sieht sich seit über 25 Jahren als professionelle Kommunikationsplattform für all diejenigen, die sich mit der strategischen Planung, Kreation, Umsetzung und Steuerung audiovisueller Kommunikation in TV, Film, Radio, Internet, Mobile, Games und Events beschäftigen.

Aktuelle Herausforderungen der Medien-MacherInnen meistern

Gleich zwei Eyes & Ears Awards 2021 für "@ichbinsophiescholl"

Und genau in diesen Punkten konnte das Projekt @ichbinsophiescholl überzeugen. Im Mai 2021 an den Start gegangen, erreichte der Instagram-Account schnell über 860.000 UserInnen. Er ist selbst international so erfolgreich, dass er bereits zusätzlich ins Englische übersetzt wird. Ihre Follower erleben hautnah, wie Sophie Scholl zum ersten Mal an die Uni nach München kommt, begleiten sie bei ihrem Weg in die Widerstandsgruppe der Weißen Rose, diskutieren mit, wenn Sophie Scholl eine Vervielfältiger-Maschine für die Flugblätter sucht und erleben ihre Liebe und Sehnsucht zu ihrem Verlobten Fritz, der an der Front ist. Im Februar 2022 werden sie die letzten Stunden der jungen Widerstandskämpferin miterleben, bevor sie von den Nazis hingerichtet wird. Das Ganze wird begleitet von einem Social-Media-Team hinter den Kulissen, das Hintergrundfragen zur Historie und zu Personen einordnet.