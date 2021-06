Chronomedizin IQ-Sendung ausgezeichnet

Denn der menschliche Körper arbeitet nicht rund um die Uhr gleich. Vielmehr schwanken sämtliche Prozesse im Tages-, Monats- oder Jahresverlauf. Der Blutdruck etwa steigt morgens stark an. Die Blase füllt sich morgens am schnellsten. Und die Haut erneuert sich vor allem nachts. Den Takt dafür gibt unsere innere Uhr vor. Sie verleiht unserem Organismus eine zeitliche Dimension.

Gleichbleibende Medikamentenspiegel sind eine Illusion

Pharmaindustrie ignoriert innere Uhr von Versuchstieren

Auch in der Erforschung von Medikamenten spielt die innere Uhr bislang kaum eine Rolle, kritisiert der Pharmakologe und emeritierte Professor der Universität Heidelberg, Björn Lemmer. Denn viele Studien werden an Mäusen und Nagern gemacht, also an nachtaktiven Tieren. In der Pharmaforschung wird aber meist tagsüber gearbeitet. Das bedeutet, dass Wirkstoffe genau dann getestet werden, wenn der Organismus der Nager eigentlich ruht. Dass die Chronobiologie der Versuchstiere ignoriert wird, könnte zur Folge haben, dass Forscher die Wirkung der Medikamente falsch einschätzen. Denn: Nicht nur die Dosis ist entscheidend, sondern auch der Zeitpunkt der Einnahme.