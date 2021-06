DGE-Preis für IQ-Sendung Von der Mahlzeit zur Medaille!

So individuell wie eine Typberatung

In der Sendung "Von der Mahlzeit zur Medaille – Ernährungskonzepte für Sportler“ schildert eine Ökotrophologin ihre eigenen Erfahrungen als frühere Leistungssportlerin und gibt Einblick in die Arbeit als Beraterin am Olympiastützpunkt Bayern. Dabei wird klar: Eine optimale Sport-Ernährung ist höchst individuell und richtet sich nach zahlreichen Kriterien. So benötigen Athleten bei einer kraftbetonten Disziplin wie zum Beispiel Kugelstoßen besonders viel Proteine; beim Langstreckenlauf hingegen hat man einen höheren Bedarf an Kohlenhydraten und häufig auch am Spurenelement Eisen. Auch die ideale Flüssigkeitszufuhr wird exakt auf das Körpergewicht, den persönlichen Stoffwechsel und auf die klimatischen Verhältnisse am Austragungsort der Wettkämpfe abgestimmt.