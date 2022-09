DGE-Journalisten-Preis 2022 BR holt Triple

PULS Reportage über gefährlichen Ernährungstrend

Preisgekrönt: ARTE 42: "Warum wir essen was wir essen"

Es fängt schon beim Frühstück an: Müsli oder Spiegelei? Kaffee oder Tee? Brot oder Croissant? Wir treffen 200 Entscheidungen pro Tag, wenn es ums Essen geht. Einerseits lieben wir die Vielfalt, andererseits macht sich kein anderes Lebewesen so einen Kopf um die täglichen Mahlzeiten. Und mit der Auswahl kommt die Verantwortung. Denn natürlich wissen wir, dass zu viel Zucker ungesund ist. Und greifen trotzdem immer wieder ins Süßigkeitenregal. Warum das so ist und was alles hinter unseren Essensentscheidungen steckt, erklärt der Film von Autorin Doris Tromballa auf unterhaltsame Weise und mit wissenschaftlicher Expertise.

Ausgezeichnet: ZÜNDFUNK Generator "Was wir in Zukunft essen werden"

Markus Metz

Markus Metz hat einige Fachgebiete, zum Beispiel Comics und Science Fiction. Aber auch Fragen zur Zukunft von Gesellschaft und Umwelt stehen häufig am Anfang seiner Sendungen und Podcasts für den ZÜNDFUNK Generator oder das Nachtstudio auf Bayern 2. Anfang Mai 2021 hat Markus Metz diese Fachgebiete zusammengebracht.



Er stellte sich die Frage, was wir in Zukunft essen werden. Denn die Art und Weise, wie unsere Nahrungsmittel - vor allem das Fleisch - derzeit erzeugt werden, trägt erheblich zu Klimaerwärmung und Artensterben bei. Um also nicht unsere Lebensgrundlagen zu zerstören, müssen wir die jetzigen Lebensmittel wesentlich anders erzeugen.



Wie Fleisch und Gemüse aus echten Zellen in Nährlösungen wachsen können, das lässt uns Markus Metz in seiner Sendung miterleben, indem er als Freund der Science Fiction, aus einer Zukunft der zellulären Ernährung auf heute zurück blickt. Freilich hinterlegt mit Informationen, Fakten und O-Tönen aus der Gegenwart. Die Form der Darstellung und die inhaltliche Tiefe haben die Jury veranlasst, Markus Metz mit dem DGE-Journalisten-Preis 2022 in der Kategorie Hörfunk auszuzeichnen.