DGE Journalisten-Preis Ein beeindruckender Bericht

Ein schwerkranker Klinikpatient, der vor laufender Kamera einer fassungslosen Diätassistentin berichtet, dass er schon drei Tage außer Wasser nichts mehr zu sich genommen hat. Der in der Hektik des Krankenhaus-Alltags schlicht vergessen wurde. Diese Schlüsselstelle des ARD Plusminus-Beitrags von Vanessa Lünenschloß und Jan Zimmermann führte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vor, als sie bei ihrer Jahrestagung den Journalistenpreis in der Kategorie TV an die beiden Autoren der Redaktion Wirtschaft und Soziales überreichte.

Missstände auf den Punkt gebracht

"Die Ernährungsmissstände in den Kliniken werden auf den Punkt gebracht", sagte Jurymitglied Dagmar von Cramm über den Film, "… der in seiner Intensität beeindruckt und betroffen macht." Die Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin lobte die "anschauliche, fundierte, objektive und kritische Berichterstattung" von Vanessa Lünenschloß und Jan Zimmermann.

Zehntausende leiden unter Mangelernährung

In ihrer investigativen Recherche hatten die beiden herausgefunden, dass Zehntausende Patienten in deutschen Kliniken unter Mangelernährung leiden. Die Forschung sieht darin eine besonders häufige Todesursache bei Krebspatienten. Von den 200.000 Krebstoten pro Jahr in Deutschland stirbt laut Studien jeder Vierte, rund 50.000 Menschen, nicht am Tumor, sondern an der Mangelernährung. Das BR-Team fand Betroffene – Menschen, die selbst oder mit Angehörigen eine jahrelange Leidensgeschichte in Krankenhäusern erlebten.