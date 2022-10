Festival Deutscher NaturfilmPreis Auszeichnung für "Im Zaubertal der Kröten"

Das Zaubertal der Kröten

Jedes Frühjahr findet am bayerischen Alpenrand eine einzigartige Tierwanderung statt. Mehr als zehntausend Erdkröten begeben sich dort auf eine abenteuerliche Reise, bereit, alles auf sich zu nehmen, um sich zu paaren und um an ihren Laichplatz zu kommen. Ihr Ziel sind drei glasklare Seen in einem scheinbar idyllischen Tal zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl. Vor allem für die Krötenweibchen ist diese Reise die größte Herausforderung ihres Lebens.



Stabliste



Buch und Regie

Angela Graas-Castor



Kamera

Christoph Castor

Paul Hien



Musik-

Steffen Kaltschmid



Schnitt

Nikola Hauswald



Sprecherin-

Anna Thalbach



Redaktion

Ulrike Lovett, BR

Katja Ferwagner, BR-Arte-



Leitung

Christine Peters



© Bayerischer Rundfunk 2021