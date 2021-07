NaturVision Film Festival 2021 "Festmahl der Tiere" gewinnt deutschen Filmpreis Biodiversität

Auf dem internationalen Naturvision Filmfestival am 15. Juli 2021 (auch in diesem Jahr online) hat das "Festmahl der Tiere", der Schrecken der Programmplanung, nun die Auszeichnung Filmpreis Biodiversität erhalten. Ein Trost und vielleicht auch ein Hinweis, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk (auch aber) nicht nur der Quote dienen sollte?

Jurybegründung Preisträger: "Festmahl der Tiere”

Was geschieht mit einem Lebewesen, das in den Tiefen eines Waldes stirbt?

Im Nationalpark Bayrischer Wald wird wissenschaftlich erforscht, welche Rolle Kadaver in einem Ökosystem spielen. "Festmahl der Tiere" zeigt in detailreichen, ungeschönten – aber auch sehr ästhetischen Bildern, wie die toten Tiere verwertet werden, wie aus ihnen neues Leben entsteht und welch großen Nutzen sie für die Biodiversität haben.