"Mitten in Deutschland: NSU" Deutscher Fernsehpreis für Spielfilmtrilogie

Mit dem Deutschen Fernsehpreis setzt die Spielfilmtrilogie seine Erfolgsserie fort. Nach dem Produzentenpreis der Deutschen Akademie für Fernsehen, dem Produzentenpreis beim Regiepreis Metropolis, der besonderen Würdigung der Produzenten beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden, der Auszeichnung als beste internationale TV-Produktion bei Premios Ondas in Barcelona erhielt "Mitten in Deutschland: NSU" kürzlich auch zwei Grimme-Nominierungen sowohl in der Kategorie Fiktion als auch in der Kategorie Innovation.