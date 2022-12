Deutsche Diabetes Gesellschaft Medienpreis für Podcastfolge von "Eltern ohne Filter"

Für die Podcastfolge von "Eltern ohne Filter" - ein Projekt der Redaktion Notizbuch, Bayern 2 - besuchte Amirov die Familie von Kasimir zu Hause in Dresden. Kasimir hat Diabetes Typ 1, die Diagnose bekam er mit zweieinhalb Jahren. In der Podcastfolge geht es vor allem auch darum, welche Folgen die chronische Erkrankung für den Familienalltag hat. Was verändert sich für die Eltern, was für das Kind und das Geschwister? Mit welchen Belastungen sind die Eltern konfrontiert?