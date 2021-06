BVS Medienpreis Paralympics-Nahaufnahme ausgezeichnet

Beitrag wichtig für die Inklusion

Hartmut Courvoisier, Präsident des BFS Bayern, stellte fest, dass sich die Berichterstattung über den Behindertensport in den vergangenen Jahren erheblich verbessert habe. Ohne die Berichte in den Medien, so Courvoisiser, gäbe es ein Informationsdefizit.

"Herrn Hollmann ist es durch seinen Rundfunkbeitrag über die Paralympics in Sotchi gelungen, den Sport für Menschen mit Behinderungen in all seinen Facetten zu zeigen und verständlich darzustellen. Damit hat er der breiten Öffentlichkeit einen Zugang zu der Thematik Inklusion gewährt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Bewusstseinsbildung übernommen. Herr Hollmann spricht die wunderbare Botschaft aus, dass behinderte Menschen an sich glauben und trotz Handicap großartige Herausforderungen meistern können. Zum Zeichen unserer Dankbarkeit und zur Anerkennung dieser Leistung verleiht der BVS Bayern ihm den Medienpreis für das Jahr 2014."

Aufnahmen des gesamten Teams verwendet

Frank Hollmann arbeitete in Sotschi am Desk (also an der zentralen Stelle, an der die Hörfunkberichterstattung vor Ort koordiniert wurde) und produzierte nebenbei zum Ende der Spiele aus dem Material der Teams das Feature. Das Stück lief am 14. März 2014 auf Bayern 2, als die Spiele noch nicht beendet waren. Der Zeitdruck war also groß.