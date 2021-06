BR Recherche Zwei Nominierungen für die multimediale Einheit

Gleich zwei große Themen von BR Recherche sind für bedeutende Preise in der Endauswahl: Die Funkstreifzug-Reportage "Blackbox Heim: Wie behinderte Kinder weggesperrt werden" ist für den Deutschen Radiopreis 2016 nominiert. Die Sendung gehört in der Kategorie "Beste Reportage" zu den Anwärtern auf die begehrte Auszeichnung. Der report München-Film "Cum/Cum-Deals: Die fragwürdigen Geschäfte der Commerzbank" ist für den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis nominiert, den das Bundeswirtschaftsministerium vergibt.

In der Funkstreifzug-Reportage "Blackbox Heim: Wie behinderte Kinder weggesperrt werden" geht es um Kinder mit geistiger Behinderung, die in Heimen immer wieder Zwangsmaßnahmen ausgesetzt sind. Sie werden oft über Stunden ins Zimmer gesperrt oder müssen in kastenartigen Betten schlafen. Nach Informationen des Funkstreifzugs und von BR Recherche behält sich die Mehrheit der befragten Heime in Bayern Einschlüsse oder Fixierungen vor. Erschreckend dabei ist, dass kein Richter diese Maßnahmen genehmigen muss, eine Generalvollmacht der Eltern reicht aus. Diese wird oft verlangt, wenn ein Kind ins Heim kommt.

Für den Deutschen Radiopreis hat eine Jury des Grimme-Instituts aus 360 Einreichungen die 33 Besten ausgewählt – für jede der elf Kategorien gibt es drei Nominierungen – darunter die Funkstreifzug-Reportage (Autorinnen: Christiane Hawranek, Redaktion: Carola Brand). Die Gewinner werden im Rahmen einer Gala am Donnerstag, 6. Oktober 2016, bekannt gegeben. Laudatorin in dieser Kategorie ist die Schauspielerin Natalie Wörner. Die Reportage wurde im Programm von B5 aktuell erstmals am 10. April 2016 gesendet.

Cum/Cum – Film für Deutschen Wirtschaftsfilmpreis nominiert

In der Kategorie Wirtschaftsfilme (Kurzfilme) konkurriert der report München-Film "Cum/Cum-Deals: Die fragwürdigen Geschäfte der Commerzbank" in der Endauswahl mit vier anderen Beiträgen um den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis. BR Recherche hatte in einer Kooperation mit report München, dem Recherchebüro ProPublica in New York, der Washington Post und dem Handelsblatt (Düsseldorf) offengelegt, dass die Commerzbank durch fragwürdige Aktiengeschäfte über Jahre hinweg den Staat um Steuereinnahmen in zweistelliger Millionenhöhe gebracht hat. Das Kreditinstitut ermöglichte es bis 2015 ausländischen Anlegern, die Kapitalertragssteuer in Deutschland zu vermeiden und verdiente selbst mit daran.

Die Jury des Deutschen Wirtschaftsfilmpreises hat den report München-Film aus 245 eingesendeten Beiträgen unter die insgesamt 23 Nominierten in den verschiedenen Kategorien gewählt. Die Preisträger werden am 18. Oktober in Berlin ausgezeichnet. Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis ist einer der ältesten deutschen Filmpreise und wird in diesem Jahr zum 49. Mal vergeben. Der nominierte Film (Autoren: Pia Dangelmayer, Wolfgang Kerler, Arne Meyer-Fünffinger) wurde in report München am 3. Mai 2016 ausgestrahlt.