Bergfilmfestival Tegernsee Publikumspreis für BR-Kinderformat

Es gibt lautstarken Zwischenapplaus, Jubelschreie und atemlose Stille. Bei den Kindervorstellungen schert sich keiner um das, was sich im Kino gehört. Das Einzige, was zählt, ist das, was sich auf der Leinwand gerade abspielt. Ist es gut, belohnen es die Kinder umgehend: mit viel Applaus und mit ihrer Stimme.