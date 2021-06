Der Bayerische Sportpreis 2016 Marianne Kreuzer ausgezeichnet

Am 16. Juli hat Ministerpräsident Seehofer in München den Bayerischen Sportpreis verliehen. Unter den Preisträgern sind aktive, erfolgreiche Hochleistungssportler und Personen, die sich im Sport und um den Sport in nachhaltiger und besonderer Weise verdient gemacht haben. In der Kategorie "Herausragende Präsentation in den Medien" gewann BR-Moderatorin Marianne Kreuzer.