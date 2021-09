5th History Film Festival Rijeka Preisregen für "Das Große Welttheater"

Die Jury attestierte dem Film eine "seltene Harmonie von Thema, Inhalt, Erzählung und Form". Der Regisseurin Beate Thalberg sei es gelungen, mit "außergewöhnlich originellen und innovativen Verfahrensweisen" Archivmaterialien mit neu gedrehtem Material zu einer "in Dokumentationen selten gesehenen Erzählform" zu verbinden.

Zeitenübergreifendes Setting

Elisabeth Bergner im Venezianischen Salon auf Schloss Leopoldskron

Die Regisseurin wählt ein unterhaltsames Setting. Franz Swatosch, der langjährige und historisch verbriefte Diener von Festspielgründer Max Reinhardt, bereitet auf dessen Salzburger Schloss Leopoldskron ein besonderes Diner vor: Am Tisch sitzen die Schlüsselfiguren der Festspiel-Geschichte. Die Gründer Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss. Die Künstlerinnen und Strateginnen Helene Thimig, Margarete Wallmann und Anna von Mildenburg. Hinzu stößt der Erneuerer und Komponist Gottfried von Einem. Der eine am Tisch ist Jahrgang 1864, die andere erzählt von ihren Erlebnissen in den 1960er Jahren. Wie das sein kann? Auf Schloss Leopoldskron gehen die Uhren etwas anders.