Auszeichnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten Preis für Flüchtlings-App "Ankommen" in Dubai

Die App "Ankommen" ist in Dubai im Rahmen des "World Government Summit" in der Kategorie "social affairs" ausgezeichnet worden. Der unter anderem von den Vereinten Nationen und der Weltbank unterstützte Kongress mit über 4.000 Teilnehmern will zukunftweisende öffentliche und private Initiativen weltweit bekannt machen und miteinander vernetzen.

Von: Susanne Poelchau