Ernst-Schneider-Preis 2018 Spannende 55 Minuten Radio

Ein sprechender Geldautomat, ein Bundesbankvorstand, ein Verbraucherschützer, ein Bundesfinanzminister, eine Kassiererin: Viele kommen in der Sendung "Bargeld ade? Wie wir künftig bezahlen" von Stefan Schmid zu Wort, um Auskunft zu geben, was für das Bare in unseren Geldbörsen spricht, was fürs elektronische Bezahlen.