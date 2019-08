Robert Geisendörfer Sonderpreis 2019 Auszeichnung für funk-Geschäftsführung

Der Robert Geisendörfer Sonderpreis geht an Florian Hager, Programmgeschäftsführer von funk, sowie an seine Stellvertreterin Sophie Burkhardt. Ein Erfolg auch für das PULS-Team, das beliebte Inhalte wie das YouTube-Format "Die Frage" oder die Snapchat-Serie "iam.serafina" bei funk einbringt.

Die Jury würdigt die Leistung von Florian Hager und Sophie Burkhardt für die Konzeption und den Aufbau des Content-Netzwerkes funk. Die Preisverleihung findet im Berliner Haus des Rundfunks am Donnerstag, 26. September 2019, statt.

Über 70 Formate im funk-Kosmos

Die Preisträger Florian Hager ist seit Juni 2015 in seiner Funktion als Programmgeschäftsführer tätig. Sophie Burkhardt übernahm die stellvertretende Programmgeschäftsführung im November 2015.

funk ist im Oktober 2016 mit dem Auftrag gestartet, 14- bis 29-Jährige mit öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen und das an den Orten im Netz, an denen sie unterwegs sind. Die über 70 Formate aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung sind auf YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat und Tik Tok sowie der WebApp funk.net zu finden, hier findet sich auch eine Übersicht aller Formate. Die Inhalte entstehen in Redaktionen von ARD und ZDF in ganz Deutschland sowie zusammen mit Creatoren und Produzenten. Die funk-Zentrale in Mainz trifft strategische Entscheidungen, entwickelt das Angebotsportfolio und optimiert zusammen mit den Partnern die Formate.

PULS für funk

PULS hat sich seit Beginn engagiert daran beteiligt, das funk-Netzwerk aufzubauen und bringt derzeit drei sehr erfolgreiche Inhalte ein: das YouTube-Format "Die Frage", das für seine Reportagen schon mit zahlreichen Journalistenpreisen ausgezeichnet wurde, das Challenge-Format "Das schaffst du nie!", das jede Woche mehrere hunderttausend Userinnen und User erreicht und die Snapchat-Serie "iam.serafina", die im August bereits in die 15. Staffel geht und immer mehr junge Menschen für sich begeistert.