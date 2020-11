Ernst-Schneider-Preis Auszeichnung für Markus Metz

Markus Metz gewinnt den Ernst-Schneider-Preis der deutschen Industrie- und Handelskammern (IHKs) in der Kategorie Große Wirtschaftssendung. Für eine Nachtstudiosendung über das Sparen wird er für guten Wirtschaftsjournalismus ausgezeichnet. Der 1958 geborene Autor arbeitet seit über 30 Jahren für den BR.

Markus Metz kenne ich schon sehr lange. Ich war Hospitant beim Zündfunk, er schon ein arrivierter Autor. Allerdings mit einem Längenproblem. Seine Reportage über ein Kunstprojekt in einem Schwimmbad (wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht), war über acht Minuten lang. Das war auch schon Mitte der 90er zu lang für ein Magazin. Metz zog die richtige Konsequenz, er verlegte sich aufs Langformat, auf Features zwischen einer halben und einer ganzen Stunde. Fast alle Formate des BR belieferte er, das Bayerische Feuilleton, den Zündfunk Generator, das radioThema und regelmäßig auch das Nachtstudio. Oft in einer äußerst produktiven Zusammenarbeit mit Georg Seeßlen. Beide zeichnete neben einem immensen popkulturellen Wissen ihr Sinn für Themen aus, die den Begriff Kultur angenehm weit fassten: Sie schrieben über Cyborgs, Essen, Fakes, Fernsehgeschichte, Political Correctness und Tarzan in Bayern.

Bei diesem Themenspektrum erstaunt es also nicht, dass Markus Metz 2019 dem Nachtstudio das Thema Sparen anbot. Ihn interessierte, was aus dieser alten Tugend geworden war, angesichts von Negativzinsen. Er schildert überzeugend, wie ein Kulturwandel stattfand - Sparen war außer Mode gekommen.

Die Sendung zum Nachhören Sparen ohne Zinsen?

Von der Bürgertugend zum Verlustgeschäft

Von Markus Metz

Ausstrahlung am 3.12.2019

Das Feature "Sparen: Von der Bürgertugend zum Verlustgeschäft" (Redaktion: Thomas Kretschmer) gefiel auch der Jury des Ernst-Schneider-Preises. In der Kategorie "Große Wirtschaftssendung im Hörfunk" setzte sich Metz durch. Eine Auszeichnung für drei Jahrzehnte Journalismus und auch für Metz‘ Begeisterung für das Langformat.