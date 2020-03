Preis für Daniela Remus IQ-Feature erneut ausgezeichnet

Das Bayern 2-Feature lief in der Sendung IQ Wissenschaft und Forschung am 4. Juli 2019 und wurde bereits zum vierten Mal ausgezeichnet.

Wie riskant sind Umwelthormone?

Dr. Daniela Remus

Ob im Lippenstift, im T-Shirt, in der Lebensmittelverpackung, im Medikament oder in der Trinkflasche aus Plastik: Die sogenannten Umwelthormone, wissenschaftlich auch "endokrine Disruptoren" genannt, sind überall. Sie reichern sich in Luft, Boden und Wasser an und gelangen so in das Hormonsystem - nicht nur von Tieren, sondern auch von Menschen. Diese chemischen Stoffe können die Produktion der körpereigenen Hormone unterdrücken oder eine Überproduktion auslösen. Bereits winzige Mengen reichen, um den menschlichen Hormonhaushalt nachhaltig zu stören. Wissenschaftler haben Hinweise darauf, dass Umwelthormone hormonabhängige Krebsarten befördern und dass sie zum Beispiel für den Rückgang der Spermienqualität verantwortlich sind. Deshalb fordern die Forscher strengere Grenzwerte und sogar Verbote. Das aber lehnt die Industrie bisher als "Panikmache" ab.

Aus der Laudatio

"Der Autorin gelingt es in ihrem Beitrag überzeugend, ein hochaktuelles Thema – die Auswirkungen hormonaktiver Substanzen auf den Organismus – verständlich und eindringlich zu vermitteln. Sie ist dabei nah an den Menschen, schaut den Forschern sozusagen im Labor über die Schulter und zeigt die enge Verbindung zum Alltag eines jeden Einzelnen – das hat die Jury überzeugt", erklärt Professor Dr. med. Dr. h. c. Helmut Schatz, Bochum, Mitglied der Jury und des DGE-Vorstands.

Professor Josef Köhrle, Präsident der DGE und einer der führenden Experten auf dem Gebiet der endokrinen Disruptoren, ergänzt: "Es ist ein ausgezeichneter Hörfunkbeitrag. Frau Dr. Remus zeigt uns, wie komplex das Thema ist und präsentiert uns unterschiedliche Positionen in einem abwechslungsreichen Wechsel der Perspektive, was immer ein klares Indiz für guten und ausgewogenen Journalismus ist."