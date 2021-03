VDRJ Columbus Radiopreis 2020 radioReisen räumen ab

Die Vereinigung Deutscher Radiojournalisten vergibt jährlich den Columbus Radiopreis. Hier werden die schönsten journalistischen Reisebeiträge ausgezeichnet, in den Kategorien "Bestes Radiostück", "Beste Reisereportage", "Bester Podcast" und "Recherche und Hintergrund". Drei der vier Kategorien konnte der BR gewinnen.

Goldener Kolumbus für "Fluch der Karibik" von Felicia Englmann

Ganze vier Wochen wollte Felicia Englmann im Frühjahr 2020 in der Karibik verbringen. Das Programm war bis ins Detail ausgetüftelt: Wanderungen durch den Dschungel, übernachten in einem historischen Holzhaus, die Wasserfälle am Vulkan sehen. Es sollte ihre "Hochzeitsreise" ohne Hochzeit sein, ihr großer Traum vom weißen Sandstrand, dunkelgrünem Regenwald und goldenem Ti-Punch. Stattdessen lag sie krank allein zu Hause im Bett, ohne Essensvorräte und mit der Erkenntnis: auch die beste Planung bringt manchmal nichts. Nachzuhören ist das Stück hier im Podcast der radioReisen ab Minute 04’54.