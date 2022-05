ARD Diversity Tag Vielfalt in den Medien

Soziologen registrieren eine zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, Gruppen, die sich gegeneinander in Stellung bringen, einen Austausch ablehnen, in ihrer Einstellung verhärten und andere Meinungen nicht wahrnehmen wollen.

In dieser unruhigen und angespannten Zeit kommt dem Bayerischen Rundfunk eine ganz besondere Aufgabe zu – als Ort für öffentliche Debatten und fairen Dialog, als Plattform für Meinungsvielfalt und alle gesellschaftlichen Strömungen. Mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen.

Raum bieten zum Austausch und niemanden ausschließen, alle einbinden. Keine leichte Aufgabe, in Zeiten in denen schon die Sprache spalten kann. Beispiel Gendern: Ein kleines Sternchen sorgt für viel Aufregung. In einer nicht repräsentativen Umfrage des BR in der Münchner Innenstadt zeigt sich, wie sehr das Thema polarisiert.

Vorbehalte gegen gendergerechte Sprache

"Das ist Quatsch, ungewohnt, und ich sehe da auch keinen großen Sinn drin", sagt eine Passantin. "Männlich, weiblich, oder was dazwischen, das haben wir vorher auch verstanden, oder?" Entsprechend verwendet sie die gendergerechte Sprache auch nicht in ihrem Alltag. Anderen wiederum gehen Gender-Sternchen oder Binnen-I noch nicht weit genug. "Ich weiß nicht, ob sich damit wirklich alle Menschen repräsentiert fühlen", meint eine Befragte.

Worin sich alle einig sind: Für die Medien sei es schwierig, da die richtige Balance zu finden. Viele Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zum Gendern. Zugleich finden 44 Prozent laut einer repräsentativen Umfrage des Rheingold-Institutes vom Februar 2022 die Diskussion wichtig und gerechtfertigt. Doch je älter die Befragten, desto mehr Unverständnis. Laut einer Infratest dimap-Umfrage von Mai 2021 für Welt am Sonntag lehnen zwei Drittel der Deutschen eine gendergerechte Sprache eher ab oder schließen sie komplett aus.

Podiums-Diskussion zum Diversity-Tag im BR24 Livestream

Das Thema „Niemanden ausschließen – Vielfalt in den Medien“ ist Teil des ARD-Diversity-Tages am 31. Mai 2022. In einer Podiums-Diskussion aus dem BR Funkhaus wird die Frage diskutiert:

"Wie können wir Raum für Debatten schaffen in einer sich polarisierenden Gesellschaft?" Mit dabei sind:

Lorenz Narku Laing, Gründer & Geschäftsführer | Vielfaltsprojekte GmbH – Diversität aktiv gestalten!

Kathrin Kunkel-Razum, Duden-Chefredakteurin

Nele Pollatschek, Süddeutsche Zeitung

BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm



Das Grußwort spricht BR Intendantin Katja Wildermuth. Moderiert wird die Veranstaltung von Sybille Giel, Redaktionsleitung „Notizbuch“, Bayern2.

Diskutieren Sie mit!

Was erwarten Sie vom Bayerischen Rundfunk? Ihre Meinung ist uns wichtig, diskutieren Sie mit uns im Netz oder kommen Sie ins Funkhaus (Arnulfstraße 42/44, 80335 München). Wegen begrenzter Raumkapazität bitten wir um Anmeldung per E-Mail an unternehmenskommunikation@br.de.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, ist herzlich eingeladen sich online einzubringen. Ab 17 Uhr wird die Diskussion im Livestreaming von BR24 Web und App sowie auf LinkedIn übertragen.

