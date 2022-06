Abendschau-Web-Serie in 5 Teilen Cancelling Cancer – Brustkrebs mit 26

Anna Flöholm ist gerade einmal 26 Jahre alt, als sie die Diagnose Brustkrebs bekommt. Damit beginnt für die junge Frau aus München ein harter Weg der Therapie zwischen Hoffen und Bangen. Um anderen Menschen Mut zu machen, hat Anna einem Team der Abendschau erlaubt, sie in dieser Zeit zu begleiten. Von Freitag, 3. bis Freitag, 10. Juni 2022 berichtet die Reportage „Cancelling Cancer“ in fünf Teilen von Annas Kampf gegen den Brustkrebs. Alle Folgen sind bereits ab Freitag, 3. Juni in der Mediathek von BR und ARD verfügbar.