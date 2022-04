Halbjahresbilanz der 50:50-Challenge Großes Bewusstsein für Geschlechtergerechtigkeit im BR

Frauen sind in den Medien im Durchschnitt immer noch unterrepräsentiert: Sie sind weniger sichtbar, kommen seltener zu Wort. Ziel des BR ist es, unsere Gesellschaft in ihrer Vielfalt realistisch und angemessen abzubilden. Das bedeutet auch ein Frauenanteil von 50 Prozent in unseren Angeboten. Daher ist der Bayerische Rundfunk seit Sommer 2021 Partner der BBC und nimmt an der 50:50-Challenge teil, einem internationalen und viel beachteten Projekt der BBC, das sich genau diesem Ziel verpflichtet.