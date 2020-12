Eyes & Ears Awards 2020 Vier Preise für den BR

2020 ist kein Jahr wie jedes andere – auch die Eyes & Ears Awards stehen heuer im Zeichen von Corona. Deshalb wurden die Preise nicht in gewohnter Form im Kino am Sendlinger Tor vergeben. Geehrt wurden die besten Produktionen aus Design, Promotion und Marketing aber dennoch. Mit der Kategorie "Best Cases in a Worst Case Crisis – Kommunikation in der Krise" machten die Veranstalter aus der Not eine Tugend und zeichneten besondere Kampagnen und Spots aus, die sich mit den Krisen des Jahres auseinandersetzten.