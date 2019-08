Jürgen Wieland Kommissarischer Leiter der Verwaltungsdirektion

Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltungsdirektion mit den Hauptabteilungen Finanzwesen, Personal, Allgemeine Dienste, Informationstechnik; damit ist er verantwortlich für die kaufmännische und finanzielle Steuerung des BR, für das festangestellte und freie Personal, für die bauliche Infrastruktur, den Einkauf und den Allgemeinen Betrieb sowie für die informationstechnische Strategie und den Betrieb der zentralen nicht sendespezifischen IT-Einrichtungen.



Aufgaben in der ARD



Der Verwaltungsdirektor des BR ist Mitglied der ARD/ZDF-Finanzkommission, in verschiedenen weiteren Arbeitsgruppen (ARD/ZDF) im Bereich Finanzen und Steuern und hat den Vorsitz in der AG Kosten und der AG Honorare und Lizenzen. Er vertritt außerdem den Bayerischen Rundfunk in dessen Beteiligungsgesellschaften (IRT, RBT, SRT, GEZ, Telepool u.a.).