Unternehmensstruktur Der Ombudsmann beim BR

Der Bayerische Rundfunk als öffentlich-rechtliche Anstalt steht in einer besonderen Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit, von der er finanziert wird. Aus diesem Grund wurde im Januar 2011 ein Ombudsmann für den BR eingesetzt. Er erfüllt die Funktion eines unabhängigen Schiedsmannes und ist externer Ansprechpartner für Streitfragen, in denen es um Regelverstöße oder um Korruption geht. Die Aufgabe übernimmt der Rechtsanwalt Rolf Hüffer .

Der Ombudsmann unterliegt der Schweigepflicht und hat ein Zeugnisverweigerungsrecht. Er nimmt Informationen zu Korruptionsverdachtsmomenten vertraulich entgegen. Das heißt, dass die Identität des Hinweisgebers ohne dessen Zustimmung nicht preisgegeben wird und er sich auch ohne Weiteres anonym an die Ombudsstelle wenden kann. Sogar wenn man sich selbst möglicherweise nicht korrekt verhalten hat, bleibt die Vertraulichkeit oberstes Gebot.

Wer ist Rolf Hüffer?

Rolf Hüffer (65) stammt aus München. Der studierte Jurist war nach Stationen als Richter am Verwaltungsgericht München, Regierungsdirektor im Staatsministerium des Innern und Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof von 2002 an Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und Vizepräsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Daneben war er bis 2010 unter anderem Mitglied im Verwaltungsrat des BR und kennt das Haus und seine Belange damit.