Unternehmensstruktur Programmdirektor Kultur Dr. Reinhard Scolik

Der Fernsehdirektor wird mit Zustimmung des Rundfunkrates vom Intendanten berufen. Die Berufung kann längstens auf fünf Jahre erfolgen, wobei wiederholte Berufung zulässig ist.

Zur Person

Dr. Reinhard Scolik ist seit dem 1. März 2016 Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks. Im Zuge der Neuorganisation der Direktionen ist aus dieser zum 1. Juli 2020 die Programmdirektion Kultur entstanden.

1958 in Mödling (Österreich) geboren, promovierte Dr. Reinhard Scolik in den Rechtswissenschaften. Seine Karriere beim Österreichischen Rundfunk (ORF) begann er 1983 als Referent der Rechtsabteilung für Urheberrecht, Rundfunkrecht und internationale Rundfunkkonventionen. Nachdem er in der Programmintendanz als Büroleiter des Programmdirektors tätig war, leitete er die Hauptabteilung Zentrale Programmdienste Fernsehen (Programmplanung ORF 1 und ORF 2). Von 1994 bis 2002 war Scolik Landesintendant Wien, zuständig für regionalen Hörfunk und regionales Fernsehen. Den Sender "Radio Wien" baute er in dieser Zeit zu einem modernen und konkurrenzfähigen Flächenprogramm um. Ab 2002 war er als Programmdirektor Fernsehen für die Bereiche Kultur, Religion, Unterhaltung, Familie und Kinder, Fernsehfilm und Filmeinkauf zuständig. 2007 wurde er Leiter Planung und Koordination.

Dr. Reinhard Scolik verantwortete in dieser Funktion die strategische Programmplanung und die Medienforschung und betreute die österreichischen Beteiligungen an Satellitenprogrammen wie 3sat, BR-alpha und ARTE. Von 2009 bis zur Übernahme seines Amts als Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks war er in der Generaldirektion des ORF Leiter der Strategischen Programmplanung und Administration sowie ORF-Koordinator für 3sat und ARTE.

Aufgaben des Programmdirektors Kultur Er trägt die Gesamtverantwortung für Etat, Personal sowie Inhalt und Gestaltung der Sendungen und Angebote aus den Programmbereichen:

Kultur

Unterhaltung und Heimat

Spiel – Film – Serie

Wissen und Bildung

BR Fernsehen, ARD-alpha, 3sat

Klangkörper

Bayern 2

BR-KLASSIK

Dr. Reinhard Scolik ist seit 1. April 2016 ARD-Koordinator für kirchliche Sendungen und ARD-Koordinator für 3sat.