Unternehmensstruktur Programmdirektor Kultur Andreas Bönte (kommissarisch, 1. Januar bis 28. Februar 2022)

Andreas Bönte übernimmt die Aufgaben an der Spitze der Programmdirektion Kultur kommissarisch vom 1. Januar 2022 bis zum 28. Februar 2022. Er löst Dr. Reinhard Scolik ab, der vorzeitig den BR verlässt.

Andreas Bönte hat Politische Wissenschaft, Soziologie und Kommunikation/Zeitungswissenschaft an der LMU München studiert und ist seit 1985 für den BR tätig. Bis zu seiner Berufung als Programmbereichsleiter war er für die Abteilung Innenpolitik und Zeitgeschehen sowie die Redaktion von "report" München verantwortlich. Im BR Fernsehen moderiert er u.a. die Gesprächssendung “nacht:sicht“. Seit 2005 ist Andreas Bönte Honorarprofessor für Fernseh-Journalismus an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.

Björn Wilhelm kommt am 1. März zum BR

Am 1. März 2022 wird Andreas Bönte von Björn Wilhelm abgelöst. Der BR-Rundfunkrat hat Björn Wilhelm (46) zum neuen Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks berufen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die Befassung im Rundfunkrat hat in einer digitalen Schaltkonferenz am 16. Dezember 2021 stattgefunden und wurde in einem schriftlichen Verfahren bestätigt.