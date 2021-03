ARD-Team Rom erkundet neue Entdeckung in Rom Der unterirdische See von Monteverde

Unter einem Wohnviertel Roms entdeckten Forscher vor einigen Jahren eine riesige Höhle und an ihrem Grund einen unterirdischen See. Über mehrere hundert Meter erstreckt sich die Höhle - eine Sensation. Es handelt sich um einen antiken Tuff-Steinbruch, der für den Bau von Häusern auf den Forum Romanum und Ostia Antica genutzt wurde. Das Ziel ist, die Höhle für das Publikum zu erschließen. Bisher konnten nur wenige den See sehen. Das Team des ARD Studios Rom vom Bayerischen Rundfunk durfte die ehrenamtlichen Höhlenforscher begleiten.

Von: Anja Miller, ARD Studio Rom