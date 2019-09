"Mein Koch ist musikalischer als Gluck" Eine musikalische Sprech(er)stunde

"Mein Koch ist musikalischer als Gluck!" – von Georg Friedrich Händel soll dieses Zitat stammen. Das Sprecherensemble nimmt es zum Anlass, seine Lieblingstexte zur Musik zu lesen. Am Sonntag, den 6. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im Pfarrstadel Weßling.

Musikalische Begleitung

Sprecherstunde "Mein Koch ist musikalischer als Gluck"

Sonntag, 6. Oktober 2019

Beginn: 19:30 Uhr



Pfarrstadl Weßling

Am Kreuzberg 3

82234 Weßling

Interaktive Karte - es werden keine Daten von Google Maps geladen. So kommen Sie zu uns: Pfarrstadl Weßling

Allgemeine Informationen:

Der Eintritt ist frei, die Mitwirkenden treten ohne Gage auf und die Spenden gehen an die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.



Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz!



Aufgrund des begrenzten Sitzplatzangebots im Pfarrstadl bitten wir Sie um vorherige Platzreservierungen.



Nummerierte Platzkarten gibt es ab 1. Oktober im Schuhaus Nördlinger,

Telefon: 08153 - 38 30

Die mitwirkenden Sprecher