Sprech(er)stunde extra Eine literarisch-musikalische Hommage zum 200. Geburtstag von Clara Schumann

Die Idee für diesen Konzertmarathon stammt von dem Düsseldorfer Rechtsanwalt und Pianisten Jeremias Mameghani und dem Münchner Medienfachmann und Fotograf Marcus Freisem.

Die Beiden verbindet neben einer fundierten musikalischen Ausbildung und der Liebe zum Klavierspiel eine langjährige, in der Klassischen Musik tief verwurzelte Freundschaft. Und Beiden liegt die Förderung von hoch begabten Nachwuchstalenten aus der Welt der Klassischen Musik sehr am Herzen, weshalb sie sich vor einiger Zeit dazu entschlossen haben, als Mäzene eigene Konzerte zu veranstalten, zu denen sie befreundete talentierte Junginterpretinnen und -interpreten einladen, um ihnen dort eine „große Bühne“ zu bieten, wo diese von den renommierten und alt eingesessenen Konzertveranstaltern noch keine besondere Aufmerksamkeit erfahren.

Neben verschiedenen Events in Düsseldorf, Köln und München haben Mameghani und Freisem bereits im vergangenen Jahr im Münchner Künstlerhaus einen dreiteiligen Konzertmarathon zu Ehren Fréderic Chopins und den polnischen Komponistenkollegen seiner Zeit veranstaltetet. Damals beteiligten sich BR-KLASSIK als Kooperationspartner und Michael Atzinger erstmals an diesem Konzept.

Als dann Ende 2018 das ‚Förderer-Duo aus Leidenschaft‘ beim BR anfragte, ob an einer Hommage zu Ehren des 200. Geburtstages von Clara Schumann Interesse bestünde, kam die Zusage seitens der Radiomacher sehr schnell, verbunden mit der Einladung ins ehrwürdige Studio 2 im BR-Funkhaus am Münchner Rundfunkplatz.