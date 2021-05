Schauspielerin Senta Berger Alles Gute zum 80. Geburtstag, Senta Berger!

Sie ist ein internationaler Star mit Wiener Wurzeln und wirkte in zahlreichen BR-Produktionen mit: Senta Berger wird am 13. Mai 80 Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag haben wir Schätze aus dem Archiv herausgesucht. Und lassen ihr Filmleben Revue passieren.

Zahlreiche Preise und Auszeichnungen für ihre Arbeit, über 100 Filme und Serien aus Bayern, Deutschland und international: Senta Berger ist eine der großen Schauspielerinnen unserer Zeit.

1941 in Wien geboren, zieht es sie schon früh zur Schauspielerei. Ihre Eltern unterstützen ihre künstlerische Ausbildung: Mit 14 Jahren nimmt sie erste private Unterrichtsstunden. Ihre erste kleine Rolle bekommt sie aber schon früher: 1950 als Komparsin in "Das doppelte Lottchen".

Von Wien nach Hollywood

Ihre große Chance ist die Aufnahme am Max-Reinhardt-Seminar 1957. Noch während der Schauspielschule erhält sie jedoch die Anfrage, einen Film in Amerika zu machen. Senta Berger nimmt an, obwohl sie weiß, dass sie dafür unentschuldigt fehlen muss. Sie fliegt von der Schule. Ihrer Karriere schadet das aber nicht: Noch im selben Jahr wird sie - mit 17 - das jüngste Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt.

"Ich habe mir alles zugetraut. Ich habe auch gesagt, 'Of course I speak English', auch wenn ich noch gar kein Englisch gesprochen habe. Und habe eine Rolle bekommen auf Englisch und habe es dann erst gelernt. Ich wollte hinaus aus dem Gemeindebau, wie man in Wien sagt. Aus der kleinen Zimmer-Küche-Wohnung und die Welt erobern." Senta Berger, im Interview bei 'Capriccio', BR Fernsehen 2016

Die Welt erobern - das gelingt ihr: Nach einigen Filmen mit Produzent Artur Brauner, zieht Senta Berger 1962 nach Hollywood. Dort wird sie zum Weltstar, dreht mit Filmgrößen wie Charles Heston, Frank Sinatra, Kirk Douglas oder John Wayne.

"Viele der männlichen Schauspieler waren viele Jahre älter und hatten eine väterliche Distanz zu mir. Das war eine richtige Zusammenarbeit, ich war nicht nur Beiwerk, das war eine freundliche Kollegialität. Ich war anfangs schon recht aufgeregt. Was mich durch diese Zeit begleitet hat, war der tiefe, unzähmbare Wunsch nach Autonomie, nach Unabhängigkeit. Dass ich wusste, wenn das hier nicht so ist, wie ich es mir vorstelle und wünsche, dann gehe ich zurück." Senta Berger, im Interview bei 'Ringlstetter', BR Fernsehen 2018

Und tatsächlich: 1969 geht sie zurück nach Europa. In Cannes dreht sie mit Alain Delon und steht vor allem in französischen und italienischen Produktionen vor der Kamera.

Schon über 50 Jahre verheiratet

Senta Berger und ihr Mann Michael Verhoeven Auch privat findet sie ihr Glück bei der Schauspielerei: 1963 lernt sie den Schauspieler, Medizinstudenten und späteren Filmregisseur Michael Verhoeven kennen. 1965 gründen die beiden die Sentana-Filmproduktion, ihre Hochzeit folgt 1966 in München. 1972 kommt ihr erster Sohn Simon zur Welt, der zweite, Luca, folgt 1979. Beide arbeiten heute ebenfalls als Filmschaffende.

Das Geheimnis ihrer langen Ehe? An einer Beziehung arbeiten, davon hält sie nichts. Schließlich sei eine Beziehung keine Fleißaufgabe. In einem Interview drückt sie ihre Philosophie stattdessen folgendermaßen aus: "Wir bleiben zwei und werden nicht eins".

"Ich habe Michael sein Leben und seine Wünsche gelassen, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Und er hat mir meine Möglichkeiten gelassen und mich immer ermutigt - anstatt zu sagen: 'Bleib jetzt zuhause'. Und wenn ich nicht wusste, soll ich das machen, kann ich das überhaupt? Dann hat er gesagt: 'Natürlich kannst du das!'" Senta Berger, im Interview bei 'Ringlstetter', BR Fernsehen 2018

Auftritte in deutschen Filmen und Fernsehserien

Sie spielt an einigen Theatern, mit der WDR-Produktion "Kir Royal" gelingt ihr in den 1980er Jahren das Fernseh-Comeback in Deutschland. Die Serie von Helmut Dietl karikiert die Münchner Schickeria - und wird Kult. Senta Berger spielt darin Mona - die Freundin des Klatschreporters Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz). Ihre Arbeit mit dem Regisseur erlebt sie so:

"Die Melancholie in Bayern ist für mich etwas sehr Vertrautes, weil auch der Wiener diesen Hang hat. Die warten eigentlich nur darauf, dass man wie im Märchen den Frosch an die Wand wirft und dann kommt der Prinz in ihnen hervor. Bei Helmut Dietl war das auch so. Das war auch so ein bisschen sein Erfolg bei den Frauen, dass jede gedacht hat, wenn sie ihn zum Lächeln gebracht hat, er gehört ihr." Senta Berger, im Interview bei 'Ringlstetter', BR Fernsehen 2018

Senta Berger ist in vielen deutschen Fernsehserien und -filmen zu sehen. So auch in den 1990er Jahren in der deutsch-österreichische Reihe "Ärzte". Die Reihe ist der Versuch, das erfolgreiche Konzept des "Tatorts" auf den medizinischen Bereich zu übertragen: Sieben Regionalsender sowie der ORF produzieren ihre eigenen Folgen mit eigenen Ärzteteams. Senta Berger spielt für den BR Dr. Margarethe Martin.

Preise und Auszeichnungen

2012 steht sie für die BR-Koproduktion "Operation Zucker" als Staatsanwältin vor der Kamera. Der Thriller von Rainer Kaufmann wird vielfach ausgezeichnet und diskutiert, das Thema berührt und erschüttert: Kinderhandel und Kinderprostitution.

Privat engagiert sie sich vor allem im Kampf gegen Blutkrebs für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS).

Sie gewinnt zahlreiche Film- und Fernsehpreise wie den Bambi, den Deutschen Fernsehpreis, die Goldene Kamera, den Adolf-Grimme-Preis, den Bayerischen Fernsehpreis, den Deutschen Schauspielerpreis und den Grimme-Preis für ihr Lebenswerk. Gemeinsam mit ihrem Mann erhält sie das Bundesverdienstkreuz sowie den Bayerischen Verdienstorden.

Am 13. Mai 2021 wird Senta Berger 80 Jahre alt.

"Man sagt ja immer, Weisheit und Alter und so. Also die Weisheit hat mich noch immer nicht so überwältigt, das Alter schon." Senta Berger, im Interview bei 'Ringlstetter', BR Fernsehen 2018