"Radiowelt" vor 75 Jahren Die erste Rundfunkzeitung der Nachkriegszeit

Die "Radiowelt" informierte über das Programm von Radio München, von AFN (American Forces Network), Radio Stuttgart und über das deutschsprachige Programm von London BBC. Der damalige bayerische Ministerpräsident Wilhelm Hoegner, der amerikanische Intendant Field Horine sowie der Bayerische Kultusminister Franz Fendt verfassten Grußworte für die erste Ausgabe von 1946. Zu Wort kam auch der Oberspielleiter Fritz Benscher, der über Hörerwünsche berichtete und wie sie sich widersprechen. Die einen wollten "Dichtung am Sonntag", die anderen schliefen dabei ein. Andere liebten Jazz und im nächsten Brief war zu lesen: "Euren Jazz-Schmarrn, den könnt's nach Mitternacht senden".

1948 folgte der erste "Gong"

Zweieinhalb Jahre später, am 10. Oktober 1948, erschien erstmals das Hörfunkmagazin "Gong" aus dem Sebaldus-Verlag in Nürnberg. Der "Gong" erhielt seinen Namen in Anlehnung an den Gongschlag, mit dem zu jeder Stunde die Uhrzeit im Radio durchgegeben wurde – "beim Gongschlag ist es …". Der Verlag aus Nürnberg expandierte in den folgenden Jahren und übernahm die "Radiowelt" sowie die "Illustrierte Funkwelt" und firmierte ab 1950 unter dem Namen "Gong – die Radiowelt".