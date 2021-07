Gremien-Beschluss BR-Rundfunkrat genehmigt Wirtschaftsplan 2018

Zahlreiche Einsparmaßnahmen

Dieser Mehrbedarf kann nur zum Teil aus der so genannten Beitragsrücklage gedeckt werden. Der Rest, rund 10 Mio. Euro, muss durch zahlreiche Einsparmaßnahmen in nahezu allen Bereichen des BR aufgefangen werden. Hierbei werden, wie in den vergangenen Jahren, noch einmal die programmfernen Bereiche (v.a. Verwaltung und Technik) überproportional herangezogen. Einsparungen ergeben sich z.B. durch Synergieeffekte infolge von internen Umstrukturierungen, Neuabschlüsse von Rahmenverträgen mit externen Dienstleistern aber auch durch programmliche Einschnitte wie der Abgabe des seit 1989 vom BR verantworteten ARD-Mittagsmagazins an den rbb.