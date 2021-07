Rundfunkrat Werner Reuß bestätigt

Werner Reuß hat BR-alpha, den Bildungskanal des Bayerischen Rundfunks, von 1997 an mit aufgebaut und leitet ihn seit dem Sendestart am 7. Januar 1998. Er studierte Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Werner Reuß kam 1989 zum Bayerischen Rundfunk und arbeitete zunächst als Redakteur im Programmbereich Politik und Zeitgeschehen. Danach wechselte er als Redakteur zu ARD-aktuell in Hamburg und anschließend in die Chefredaktion des Bayerischen Fernsehens. Von 1994 bis 1997 war er ARD-Referent des BR-Rundfunkratsvorsitzenden.