Personalia Walter Schmich bleibt BAYERN 3- und Jugend-Chef

Walter Schmich leitet bereits seit dem 1. November 2008 den Programmbereich BAYERN 3 & Service in der Hörfunkdirektion, aus dem am 1. März 2012 der Programmbereich BAYERN 3 & Jugend wurde. Seitdem ist Schmich Programmbeauftragter für BAYERN 3 und für die Jugendformate des Bayerischen Rundfunks. Vor seiner Zeit als Programmbereichsleiter war Walter Schmich bereits seit 2003 Programmchef als Leiter der damaligen Zentralredaktion BAYERN 3.

Nach seinem Studium an der LMU München hat Walter Schmich bei verschiedenen Zeitungen und privaten Radiosendern gearbeitet. Seit 1989 ist Schmich beim Bayerischen Rundfunk. Nach einigen Stationen in diversen Redaktionen des Hauses arbeitete er seit 1991 in verschiedenen Positionen für BAYERN 3.