BR-Rundfunkrat genehmigt Wirtschaftsplan 2020 Beitragsperiode schließt mit ausgeglichenem Ergebnis

Den Erträgen in Höhe von 1.044,3 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.129,9 Millionen Euro gegenüber. Handelsrechtlich ergibt sich für 2020 damit ein Fehlbetrag von 85,6 Millionen Euro. Einen ausgeglichenen Abschluss kann der BR nur durch weitere Einsparmaßnahmen sowie mithilfe von Restmitteln aus der sogenannten Beitragsrücklage erzielen. Die Beitragsrücklage war im Zuge der Umstellung von der gerätebezogenen Rundfunkgebühr auf die Haushaltsabgabe angespart worden, durfte von den Sendern zunächst aber nicht verwendet, sondern musste auf Vorgabe der KEF in den Jahren 2013 bis 2016 auf einem Sonderkonto angelegt werden.