BR-Rundfunkrat Wiederberufung: Josef Spitzlberger als Leiter Hauptabteilung IT und Medientechnik bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Mai 2018, der Wiederberufung von Josef Spitzlberger (54) als Leiter der Hauptabteilung IT und Medientechnik in der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt. Der neue Vertrag beginnt am 01.11.2018 und endet am 31.10.2023.