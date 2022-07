Rundfunkrat Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert zum neuen Vorsitzenden gewählt

Start in die neue Amtsperiode

Nach Ablauf der fünfjährigen Amtsperiode am 30. April 2022 hat sich der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks neu konstituiert. In seiner Sitzung am 12. Mai 2022 wählte das Gremium Prof. Dr. Dr. habil. Godehard Ruppert zum neuen Vorsitzenden. In dieser Eigenschaft ist er auch Mitglied der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz. Ruppert wurde von den Bayerischen Hochschulen in den Rundfunkrat entsandt und gehört dem Gremium bereits seit 2010 an.